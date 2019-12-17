مصر.. تجديد حبس ابنة خيرت الشاطر 45 يوما

اسطنبول/ الخليج 365

قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، استمرار حبس عائشة نجلة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، المحظورة بالبلاد، 45 يوما، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام منها بوابة صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة أن "محكمة جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس عائشة خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، والمحامية هدى عبد المنعم، عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمدة 45 يومًا، بتهمة تمويل جماعة إرهابية.

فيما كشفت عزة توفيق، والدة عائشة الشاطر، عبر صفحتها في فيسبوك، مساء الثلاثاء أن ابنتها نقلت من سجن القناطر شمالي العاصمة إلى معهد الأمناء جنوبي القاهرة، عبر سيارة إسعاف، وهو ما لم يتسن التحقق من سبب وصحة ذلك من مصادر رسمية أو مستقلة.

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وأوقفت السلطات عاشة الشاطر (39 عاما)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إلى جانب 18 شخصا آخرين، بينهم زوجها الحقوقي محمد أبو هريرة، قبل أن تمثل أمام النيابة آنذاك، بتهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، وفق بيان سابق لمنظمة العفو الدولية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن ابنة خيرت الشاطر "تتدهور صحتها بمحبسها"، قبل أن ينفي الإعلامي المقرب من النظام، أحمد موسى، وقتها ذلك مؤكدا أن صحة ابنة الشاطر "عادية ولا صحة لما يتردد حول تدهور صحتها بسبب غياب الاهتمام الصحي بها، وتعالج على نفقة وزارة الداخلية".

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أحال النائب العام المصري، حمادة الصاوي، شكوى قدمها دفاع عائشة ابنة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، حول "تدهور" صحتها بمحبسها، للتحقيق.

وعادة ما تنفي السلطات المصرية، بيانات حقوقية عن أوضاع سلبية بالسجون، وتؤكد التزامها بمراعاة حقوق الإنسان وفقا للقانون والدستور لكافة النزلاء دون تمييز.

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