غوتيريش يدعو لوقف التصعيد بليبيا ودعم جهود مبعوثه لحل الأزمة

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، كافة الأطراف في ليبيا إلى وقف التصعيد ومساندة جهود مبعوثه الخاص، غسان سلامة، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان دوغريك يجيب علي أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش من إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قبل أيام، بدء ما سماه "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وقال المتحدث الأممي: "نحن ندعو لوقف التصعيد ومساندة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت 5 مدن في الغرب الليبي، حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوما على طرابلس، منذ أشهر محاولًا السيطرة عليها.

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وفي بيانات متتالية ذكرت قوات عملية "بركان الغضب"، التي شكلتها الحكومة الشرعية لمواجهة قوات حفتر، أن مدن كاباو وزليتن والخمس ومسلاتة والزاوية، "أعلنت حالة النفير العام".

والخميس، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية أعلن اللواء تقاعد خليفة حفتر، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.