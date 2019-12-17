إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

أيسر العيس/ الخليج 365
أصيب شاب فلسطيني، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية)، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن شابا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في شارع "النفق"، بمدينة بيت جالا.
وأشارت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب المصاب ومنعت أطقم الإسعاف من تقديم العلاج له، دون مزيد من التفاصيل حول ظروف إصابة الفلسطيني.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تصريح حول الحادث حتى الساعة 17.40 تغ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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