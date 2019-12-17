مقاتلة إسرائيلية تشن غارة قرب حدود قطاع غزة

غزة- القدس/ محمد ماجد- سعيد عموري/ الخليج 365



قصفت طائرة إسرائيلية، الثلاثاء، هدفا قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مقاتلة إسرائيلية شنت غارة على هدف قريب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت فلسطينيا مسلحا اقترب من السياج الأمني على الحدود مع غزة.

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وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "قبل قليل رصدت استطلاعات جيش الدفاع مخربا مسلحا يقترب من السياج الأمني جنوبي قطاع غزة، حيث قامت طائرة عسكرية بإطلاق نار تجاهه ورُصدت إصابته".

بدورها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنّ المسلح الفلسطيني حاول التسلل إلى مستوطنة "نيريم"، جنوبيّ إسرائيل.



ولم يصدر أي تعليق من الجانب الفلسطيني حول الحادث، كما لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء الغارة الإسرائيلية حتى الساعة (18:30 ت. غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.