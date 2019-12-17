منظمة يمنية: الحوثيون اختطفوا 1222 مدنيا منذ ديسمبر 2018

اليمن/ مراد العريفي/ الخليج 365

"رابطة أمهات المختطفين" وثقت خلال هذه الفترة أيضا:

- اختطاف قوات "الحزام الأمني" 56 مدنيا.

- اعتقال الأجهزة الأمنية الحكومية 29 مدنيا.

- مقتل 134 مدنيا في قصف جوي للتحالف العربي.

** ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجهات المعنية على ما ورد في بيان الرابطة.

قالت "رابطة أمهات المختطفين" اليمنية، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي اختطفت ألفًا و222 مدنيًا، منذ توقيع اتفاق السويد بين الجماعة والحكومة، في 13 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وأضافت الرابطة، في بيان، أن من بين المختطفين لدى الحوثيين 11 امرأة، وأن 104 مختطفين تعرضوا لتعذيب شديد وحرموا من الرعاية الصحية؛ ما أدى إلى وفاة 24 منهم.

وتابعت أن الحوثيين أحالوا 57 مختطفًا إلى محاكمة، وحُكم على 47 منهم بالإعدام.

Advertisements

وأفادت الرابطة بمقتل 134 مدنيًا في قصف جوي للتحالف العربي، حين استهدفت مقاتلات حربية مركز احتجاز للمختطفين لدى الحوثيين في مدينة ذمار (وسط)، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

ومنذ عام 2015، ينفذ هذا التحالف، بقيادة الرياض، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء جنوب السعودية، منذ 2014.

وقالت "رابطة أمهات المختطفين" إن قوات "الحزام الأمني" (غير حكومية)، المدعومة من الإمارات، اختطفت 56 مدنيًا، بينما اعتقلت الأجهزة الأمنية الحكومية 29 آخرين.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجهات المعنية على ما ورد في بيان الرابطة.

وتأسست الرابطة منتصف 2016، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا وذويهم، والسعي إلى الحفاظ على سلامتهم، وإطلاق سراحهم.‏

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في اليمن منذ خمسة أعوام، والتي أسقطت 70 ألف شخص بين قتيل وجريح، بحسب منظمة الصحة العالمية، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.