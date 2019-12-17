أردوغان عن المنتدى العالمي للاجئين: أستطيع القول إنه كان ناجحا

جنيف/ الخليج 365
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يمكن القول إن النسخة الأولى من المنتدى العالمي للاجئين، كان "عملا ناجحا".
جاء ذلك في معرض رده على سؤال من أحد الصحفيين حول المنتدى، لدى خروجه من مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وأضاف أردوغان قائلا عن المنتدى :" أستطيع القول إنه كان عملا ناجحا، وأتمنى أن تكون نتيجته أيضا مليئة بالنجاحات".
وحول مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اكتفى الرئيس أردوغان، بالقول إنها تمحورت حول ليبيا وسوريا.
وشارك أردوغان في المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
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