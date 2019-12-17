شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي يوضح أفضل طرق تهيئة الطلاب للاختبارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الطب النفسي الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، أن التهيئة النفسية للطالب يجب أن تبدأ مبكرا خلال الفصل الدراسي وليس مع اقتراب موسم الاختبارات.

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وقال الحبيب، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا”، إن الطلاب والطالبات مقبلون هذه الأيام على موسم الاختبارات، والتهيئة النفسية تقود لنتائج أفضل، وهناك طرقا للتهيئة النفسية تسهم في تحصيل دراسي أفضل”.

وأوضح أن التهيئة تنقسم إلى قسمين، مرحلة أولى خارج الامتحانات وتمتد خلال الفصل الدراسي وهي الأهم، والتهيئة النفسية خلال فترة الاختبارات وهي التي نعيشها الآن مع اقتراب الاختبارات”.

وأشار إلى أنه يجب تهيئة الطالب والطالبة على ضبط الانفعالات، والضغوط وإدارة الوقت وهي مهارات عامة يجب التدريب عليها، وتساعد في التهيئة خلال فترة الاختبارات.