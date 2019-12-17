شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الجمعيات بلغ 1050.. 80 مليار ريال سنويا الملاءة المالية للعمل الخيري بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد أحمد الرماح، الأمين العام لمؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية، ضمن فعاليات “هاكاثون التطوع” شرق المملكة، أنه تم تطوير 12 مبادرة تهدف الى توسيع وتوجيه القطاع الثالث، وبناء قدرات الجهات العاملة به وحوكمتها، إضافة إلى تمكين العمل التطوعي في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني.

وقال الرماح في ورقة عمل بعنوان (الفبائيات التطوع) إن “عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة 1050 جمعية منها: 230 جمعية تعاونية، و150 مؤسسة خيرية، و530 لجنة تنمية، لافتا إلى أن ربع الشعب الأميركي مسجل في المنظمات التطوعية”.

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يأتي ذلك فيما أكد المشاركون في هاكاثون التطوع، أن قيمة الملاءة الخيرية سنوياً في المملكة، تصل إلى قرابة 80 مليار ريال سنوياً، ومعظم الجمعيات الخيرية في السعودية تعمل بنظام الوقت الجزئي، في ظل ندرة التخصصية في العمل الاجتماعي.

وشددوا على ضرورة إضافة التطوع كمنهج في المدارس والجامعات واحتوائه على تخصصات دقيقة تخدم هذا الجانب وتحقق رؤية المملكة 2030 برفع عدد المتطوعين إلى مليون.

يذكر أن ملتقى التطوع الأول الذي أقيم تحت شعار “هاكاثون مليون متطوع”، يأتي برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونظمته أمانة المنطقة، بالشراكة مع العديد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.