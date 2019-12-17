الرئاسة الفرنسية: ماكرون والرئيس الجزائرى المنتخب اتفقا على التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلا عن الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون، اتفقا على التعاون بالأزمات الإقليمية.

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