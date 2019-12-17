شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار أردوغان: ليبيا باتت تحت مسؤولية تركية بموجب مذكرة التفاهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن ليبيا باتت تحت مسؤولية تركيا، بموجب مذكرة التفاهم التى وقعها الرئيس التركى ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.
وقال مستشار أردوغان، فى تصريحات مع قناة التناصح الإخوانية إن حكومة الوفاق هي الممثل الشرعية للشعب الليبي - على حد زعمه - "أما البقية لا يمثلون الدولة الليبية ومن يعترف بهم يرتكب جريمة ونحن الآن مقام نعرف من هو على الحق ومن هو على الباطل".
وأوضح أقطاى أن تركيا لا يهمها شي بل تبحث عن مصالحها، والحكومة الطرابلسية هي المعترف بها دوليا.
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