شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش اليمنى تقصف مواقع المليشيا المتمردة فى المتون بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، بقذق مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف .

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وذكر موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن القصف استهدف مواقع استحدثتها الميليشيا المتمردة، في جبال الربطة، وعمبره، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون .

وأسفر القصف عن تكبيد ميليشيا الحوثي المتمردة، خسائر في العدد والعدة.