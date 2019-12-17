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مدفعية الجيش اليمنى تقصف مواقع المليشيا المتمردة فى المتون بالجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

 قامت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، بقذق مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف .

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وذكر موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن القصف استهدف مواقع استحدثتها الميليشيا المتمردة، في جبال الربطة، وعمبره، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون .

 

وأسفر القصف عن تكبيد ميليشيا الحوثي المتمردة، خسائر في العدد والعدة.

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