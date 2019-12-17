شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار كبيرة خلفها انهيار سور «جامعة المعرفة» بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من جوار جامعة المعرفة بالدرعية، يوثق حجم الضرر الذي خلفه انهيار السور الخارجي.
يذكر أن حادثة انهيار سقف المواقف والسور بجامعة المعرفة بالدرعية أسفرت عن وفاة مقيم وإصابة ثلاثة أشخاص، حسبما أعلنت الجامعة.
وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض الحادث وتعاملت مع ٤ إصابات أحدهم حالته حرجة، ولا يزال البحث جارياً عن أشخاص آخرين.
وكانت الجامعة قد أعلنت في وقت سابق عن احتجاز اثنين من موظفي الأمن إثر تعرض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي للانهيار اليوم (الثلاثاء)، مبينة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.
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