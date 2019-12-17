خادم الحرمين يؤكد لـ «رئيس وزراء ماليزيا» أهمية العمل الإسلامي المشترك

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد. وأكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كل القضايا الإسلامية التي تهم الأمة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

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