- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
سدد العراق أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار، تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء: "الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية".
شاهد أيضا.. العملات الأكثر استخداما في النظام المصرفي العالمي
من Sky News Arabia
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
رئاسة الحكومة العراقية.. الأسماء المتداولة
من هو محمد شياع السوداني، الاسم المطروح لرئاسة الحكومة العراقية؟سكاي نيوز عربية
-
السلطة غنية بالألياف والفيتامينات والبروتينات
تناول المزيد من الألياف الغذائية، كي تتمتع بصحة جيدة... عبارة نسمعها دائما خاصة بالنسبة للذين يفضلون الغذاء الصحي والحفاظ على وزن طبيعي.سكاي نيوز عربية
-
"سانت أنجلو" في مالطا من أقدم القلاع في العالم
تعدّ قلعة سانت أنجيلو من القلاع المميزة في العالم، وليس فقط في جزيرة مالطا، ومن يقوم بزيارتها لن يحظى بفرصة زيارة القلعة فقط، وإنّما كذلك الأماكن الملحقة بها.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
العملات الأكثر استخداما في النظام المصرفي العالمي
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وأوضح الجبوري أن بلاده لا تزال مديونة بـ27 مليار دولار لدول أجنبية، بالإضافة إلى 41 مليار دولار للسعودية "غير معترف بها" على حد وصفه، نظرا لأنها منحت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
فيما أكدت النائبة العراقية، ماجدة التميمي، أن العراق اقترض عام 2005 مبلغ مليار و200 مليون دولار، وفي العالم 2016 مبلغ مليار و443 مليون دولار، من البنك الدولي وجهات خارجية، لدعم الاستثمار وسد عجز الميزانية.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.