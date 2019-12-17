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العراق يسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية

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صورة أرشيفية/ العراقالعراق يسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters صورة أرشيفية/ العراقالعراق يسدد أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية

سدد العراق أكثر من 20 مليار دولار من ديونه الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار، تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء: "الديون على العراق كانت أكثر من 50 مليار دولار، تم تسديد أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية"​​​.

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من Sky News Arabia 

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وأوضح الجبوري أن بلاده لا تزال مديونة بـ27 مليار دولار لدول أجنبية، بالإضافة إلى 41 مليار دولار للسعودية "غير معترف بها" على حد وصفه، نظرا لأنها منحت للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

فيما أكدت النائبة العراقية، ماجدة التميمي، أن العراق اقترض عام 2005 مبلغ مليار و200 مليون دولار، وفي العالم 2016 مبلغ مليار و443 مليون دولار، من البنك الدولي وجهات خارجية، لدعم الاستثمار وسد عجز الميزانية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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