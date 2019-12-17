دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شركات أمريكية ترفض التوقيع على إتفاقية جديدة لحظر شركة هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.

عارضت بعض الشركات الأمريكية التوقيع على مشروع قانون جديد لحظر شراء المعدات الخاصة بالإتصالات السلكية واللاسلكية من العملاق الصيني هواوي.

لم يلقى مشروع قانون ترامب الأخير الترحيب من كافة الشركات الأمريكية، حيث بدأت بعض الشركات الأمريكية الآن في التمرد على قرارات الإدارة الأمريكية التي مازالت تسعى لتنفيذ حظر تام على شركة هواوي.

نشرت صحيفة Financial Times اليوم أحدث التطورات في النزاع القائم بين شركة هواوي والإدارة الأمريكية، حيث بدأ مجلس النواب مؤخراً في التصويت على مشروع قانون جديد يحظر على الشركات الأمريكية شراء المعدات الخاصة بالشركات التي تمثل تهديد على الأمن القومي في الولايات المتحدة مثل شركة هواوي.

ولقد عارضت بعض الشركات الأمريكية التوقيع على إتفاقية هذا المشروع الجديد، حيث أكدت هذه الشركات على أن مثل هذا القانون سيؤدي إلى إنتهاك قوانين المنافسة في الأسواق.

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كما أكدت أحد المصادر المطلعه على هذا المشروع الجديد على أن إرشادات هذا المشروع تحظر إستخدام المعدات الخاصة بالشركات التي تنتهك العقوبات الأمريكية مثل هواوي، أو الشركات التي تسعى للوصول إلى البيانات الخاصة.

من جانب أخر أكدت الشركات المعارضة على أن هذه محاولة جديد من الرئيس ترامب لإبعاد الشركات الأمريكية عن المنافس هواوي، والذي من شأنه أن يعرض بعض الشركات في النهاية للملاحقة القضائية.

وتتيح وزارة التجارة الأمريكية إستقبال مقترحات بحلول 27 من ديسمبر من قبل عمالقة الصناعة في الولايات المتحدة لتعديل المشروع بما يتوافق مع الشركات الأمريكية.

المصدر

هذا الموضوع شركات أمريكية ترفض التوقيع على إتفاقية جديدة لحظر شركة هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.