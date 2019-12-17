دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيديو: نوكيا تنافس بهاتف ذكي جديد سعره 60 دولاراً فقط

قامت شركة نوكيا مؤخراً بإطلاق فيديو ترويجي لهاتفها الذكي الجديد Nokia C1، والذي ستنافس به في سوق الهواتف الذكية قريباً، حيث يصل سعره إلى نحو 60 دولاراً فقط.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن الهاتف الجديد من نوكيا يحمل تصميم أنيق، وتبلغ أبعاده 8.7*71*147 ملم، وهو مزود بشاشة مقاسها 5.45 بوصة وتبلغ دقة عرضها 480*960 بيكسل.

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وتم تزويد هاتف Nokia C1 بمعالج رباعي النوى بتردد 1.3 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتها 16 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 64 جيجابايت بواسطة بطاقات ذاكرة خارجية من نوعية microSD.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الذكي يأتي بمنفذ Micro-USB ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية سعتها 2500 ميللي أمبير، بالإضافة إلى أنه يضم أنظمة GPS لتحديد لمواقع، كما سيكون قادراً على التعامل مع شبكات الواي فاي والبلوتوث.

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وأضافت التقارير أن الكاميرا الرئيسية في هاتف Nokia C1 تبلغ دقتها 5 ميجابيكسل، وهي مزودة بمصباح إضاءة LED، بينما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 5 ميجابيكسل.المزيد:

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