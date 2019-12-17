شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ للجامعة العربية بخصوص فتح البرازيل مكتب تجارى بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، طلب عقد إجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية في أقرب وقت، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة ازاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها جمهورية البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل .

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وقال السفير اللوح في تصريح له اليوم، "لا بد أن ينتج عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتراجع البرازيل عن قرارها والحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات، مشيرا إن هذه الخطوة تعتبر إنتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وإستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس .