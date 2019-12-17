مقتل 12 مدنيا في قصف للنظام السوري شمالي سوريا

إدلب/ براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

قتل 12 مدنيا على الأقل في قصف جوي ومدفعي على سوق شعبي وأحياء سكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قوات النظام قصفت منذ ظهيرة اليوم الثلاثاء، بلدة بداما وقرى معصران ومعرشمشة ومعر شمارين وتل منس و دير شرقي ومعرشورين والغدفة.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) لمراسل الخليج 365، أنه وفقا للمعطيات الأولية فإن 6 مدنيين قتلوا في بلدة بداما و4 مدنيين في السوق الشعبية في قرية معصران ومدني في كل من قرية الكنايس وتل منس.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى أطفال إلى جانب وقوع عدد كبير من الجرحى، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض حتى ساعات المساء.

Advertisements

كما تسبب القصف بهروب جماعي لسكان المناطق المستهدفة نحو الشمال.

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.







الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.