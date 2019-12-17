تعزيزات عسكرية تركية جديدة باتجاه الحدود السورية

كليس/ عزت ماضي/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية كليس إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا بولاية شانلي أورفة. وأفاد مراسل الخليج 365، أن التعزيزات تضمنت مركبات خاصة بالتضاريس الوعرة وشاحنات محملة بالذخائر. وأضاف أن تدابير أمنية مشددة رافقت عملية انتقال الرتل من كليس باتجاه شانلي أورفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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