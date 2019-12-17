مصر.. مصرع شخص على الأقل إثر انهيار عقار

القاهرة/ الخليج 365 أعلنت سلطات محلية شمالي مصر، الثلاثاء، مصرع شخص على الأقل إثر انهيار عقار. ووفق بيان لمحافظة الشرقية (شمال) انهار عقار بمدينة فاقوس، أسفر عن وفاة امرأة وإصابيتن، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار. وأوضح البيان إنه "جارٍ حصر الخسائر البشرية والمادية". Advertisements وقرر مدوح غراب محافظ الشرقية الذي تواجد لمتابعة أعمال رفع الأنقاض، عمل كردون أمني حول العقار المنهار حفاظا على الأرواح. ووجه بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من قاطنيها وتوفير سكن بديل لحين إنتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات. والعقار قائم منذ السبعينات ومكون من 4 طوابق بينهم طابق أرضي ذات نشاط تجاري، وفق البيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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