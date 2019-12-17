- 1/2
- 2/2
هطاي/ جيم كنجو/الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الثلاثاء، مساعدات إنسانية، لنازحين سوريين في ريفي حلب وإدلب، شمالي سوريا.
وأوضح سليم طوسون المسؤول الإعلامي المعني بأنشطة الهيئة في سوريا، في تصريح مكتوب، أن الهيئة قدمت مساعدات للنازحين السوريين في مخيمات حلب وإدلب، الذين يعيشون في ظروف صعبة خلال فصل الشتاء.
وأضاف أن المساعدات تضمنت 5 آلاف مدفئة و25 طن من الوقود، مشيرا إلى أن التدفئة هي أهم احتياجات النازحين خلال فصل الشتاء.
وأشار إلى أن 25 ألف شخص استفاد من المساعدات المقدمة، مؤكدا مواصلة الهيئة تقديم مساعداتها للمحتاجين على مدار العام.
جدير بالذكر، أن الهيئة التركية تقدم مساعداتها في سوريا منذ عام 2011، وتتضمن المساعدات الإنسانية الغذاء والسكن والصحة والتعليم في جميع أنحاء البلاد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإغاثة التركية تقدم مساعدات إنسانية لنازحين سوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.