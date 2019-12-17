الإغاثة التركية تقدم مساعدات إنسانية لنازحين سوريين

هطاي/ جيم كنجو/الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الثلاثاء، مساعدات إنسانية، لنازحين سوريين في ريفي حلب وإدلب، شمالي سوريا.

وأوضح سليم طوسون المسؤول الإعلامي المعني بأنشطة الهيئة في سوريا، في تصريح مكتوب، أن الهيئة قدمت مساعدات للنازحين السوريين في مخيمات حلب وإدلب، الذين يعيشون في ظروف صعبة خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن المساعدات تضمنت 5 آلاف مدفئة و25 طن من الوقود، مشيرا إلى أن التدفئة هي أهم احتياجات النازحين خلال فصل الشتاء.

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وأشار إلى أن 25 ألف شخص استفاد من المساعدات المقدمة، مؤكدا مواصلة الهيئة تقديم مساعداتها للمحتاجين على مدار العام.

جدير بالذكر، أن الهيئة التركية تقدم مساعداتها في سوريا منذ عام 2011، وتتضمن المساعدات الإنسانية الغذاء والسكن والصحة والتعليم في جميع أنحاء البلاد.



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