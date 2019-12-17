مسؤول تركي يدعو للاستثمار بالعلوم للنهوض بثقافة العالم الإسلامي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

دعا نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، أحمد مصباح دميركان، الثلاثاء، للاستثمار في العلوم والفنون، للنهوض بواقع الثقافة بالعالم الإسلامي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها دميركان، بأعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، المنعقد بتونس، تحت شعار "من أجل تطوير السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي"، بمشاركة وفود من 50 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية.

وقال المسؤول التركي، إنه من الضروري "الاستثمار في المعرفة والعلوم والمسرح والسينما، واستغلال الإنترنت بكافة طرق التواصل المتاحة حاليا للنهوض أكثر بواقع الثقافة في الدول الإسلامية."

Advertisements

وشدد على "أهمية التواصل بين كل البلدان الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) حول التراث الثقافي المشترك، والمحافظة عليْه، والتعايش مع الإمكانات التي تتوفر أمامهم حاليا".

ودعا دميركان، إلى ضرورة أن "يركز المجتمع الإسلامي على أهمية العمل لخدمة البشرية جمعاء بكل صدق وصراحة، فضلا عن الاجتماع حول قضايا وجودية وثقافية".

كما اعتبر أنه من المهم النهوض بواقع الثقافة في العالم الإسلامي، عبر حملات عالمية تركز على المبادئ والتعاليم الإسلامية خدمة للفن والأشكال الأدبية، وتبادُل الآراء والمُشاركة في حل الإشكاليات التي تهدده، والمتعلقة منها بمسائل الهجرة وتقاسم الثروات الطبيعية ومشاكل المناخ والاحتباس الحراري."

وتابع "يجب أن نعير الاهتمام الكافي للمتاحف والمؤسسات العليمة والفنية، وهو ما تقوم به تركيا منذ 1980، كما أنها تعتمد بشكل كبير على الثقافة لتحقيق التنمية للجميع".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.