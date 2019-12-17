عائلة سورية تطلق اسم "سلام" على مولودها برأس العين

أنقرة/ فرات طاش دمير/ الخليج 365

أطلقت عائلة سورية في مدينة رأس العين شمالي البلاد، اسم "سلام" على مولودها، تيمنا بعملية "نبع السلام" التي أطلقتها القوات التركية مع الجيش الوطني السوري ضد الإرهابيين.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الثلاثاء: "فتح مولودنا سلام عينيه للعالم، بعد المولودة نبع التي ولدت مؤخرا في منطقة نبع السلام، التي حررت من الإرهابيين".

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وأضافت أن السيدة "جهينة" أطلقت اسم "سلام" على مولودها، في إشارة للأمن والسلام الذي عاد للمدينة بفضل عملية نبع السلام التي طهرت المنطقة من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.



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