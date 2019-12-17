وزير الخارجية الإيطالي يؤكد من طرابلس دعمه العودة للمسار السياسي

وليد عبد الله/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، تأييد بلاده جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، للعودة بليبيا إلى "المسار السياسي".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وأضاف الوزير الإيطالي، أن بلاده تأمل أن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، "توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي".

وجدد دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، وجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه، رحب السراج، بزيارة الوزير الإيطالي لطرابلس، مؤكدا على العلاقات المميزة التي تربط البلدين.

Advertisements

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بـ "دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني، وما تبذله من جهود لتخطي ليبيا الأزمة الراهنة".

وأضاف السراج، "نتابع الترتيبات التي تجرى لعقد مؤتمر برلين".

وشدد على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى مؤتمر برلين "دون أي إقصاء".

وأشار السراج، إلى أن "مواقف حكومة الوفاق ومعالجتها للأوضاع محليا ودوليا تتخذ في إطار الثوابت الوطنية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي، وتعزيز السيادة الوطنية".

جدير بالذكر أن مؤتمر برلين، لم يحدد تاريخ انعقاده بدقة، وإن تحدثت تقارير إعلامية أنه سيعقد في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشرة المدعوة (الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات).

ووجهت لألمانيا عدة انتقادات لإقصائها الأطراف الليبية المتنازعة، وبعض الدول الفاعلة في الملف الليبي على غرار الجزائر وتونس وقطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.