الترجي يضرب السد القطري بسداسية في كأس العالم للأندية

صحيفة الخليج الالكترونية

اكتسح نادي الترجي التونسي، السد القطري، بستة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية.

وأحرز أهداف الترجي التونسي حمود الهوني في الدقائق 6، 42، 74، وأنيس بدري في الدقائق 13، 25 من ضربة جزاء، وكذلك سامح الدبالي في الدقيقة 87.

بينما أحرز بغداد بونجاح وحسن الهيدوس، هدفي السد القطري من ضربتي جزاء في الدقائق 32، 49، كما شهدت المباراة طرد عبدالكريم حسين لاعب السد في الدقيقة 24.