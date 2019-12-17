أبها يوقع مخالصة ماليه مع اللاعب خالد الزيلعي .

الخليج - سلمى الشهراني وقعت إدارة نادي أبها مخالصة مالية مع اللاعب خالد الزيلعي وذلك نظراً لظروفة العائلية التي لم تسمح له الإستمرار . كما قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية ، والتي ساهم فيها مع الفريق بالصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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