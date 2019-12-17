إزالة تعديات بمساحة 5 آلاف متر مربع بعشيرة الطائف

صحيفة الخليج الإلكترونية رصدت أمانة الطائف اعتداء على أرض حكومية بيضاء بعشيرة بمساحة 5 الاف متر مربع أقام عليها معتدون مخالفون شبوك واسلاك شائكة وخيام بغرض الاستيلاء على الأرض بشكل غير نظامي وتابعت الفرق الميدانية لمكتب الخدمات البلدية بعشيرة التعدي حيث تم فحص ملكية الأرض وتبين عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين مما استوجب الإزالة الفورية وباشرت الأمانة ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بعشيرة أعمال الإزالة بمشاركة قوة أمنية وآليات الفرع البلدي واوضح المساعد للبلديات الفرعية ان الأمانة تعمل وفق آليات محكمة للتصدي للتعديات القائمة ومتابعة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وخارجه بالإضافة الى متابعة الأراضي المخصصة للجهات الخدمية وإالة التعديات فور حدوثها

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