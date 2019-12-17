الخليج - سلمى النجار هَلْ تَدرِي مَنْ أنا؟

أنا بريقُ نجمٍ ساطعٍ

فوقَ السحابِ قد سَمَا أنا جَلِيدُ حزنٍ ذائبٍ

بينَ السطورِ قد دَنَا أنا شعورٌ جامحٌ

بكلِّ حرفٍ لي كتبتَهُ بهِ الزمانُ ينجلي

بهِ المكانْ ينتهي أنا السكونُ بينَ الكافِ والألفْ

والباءُ تُخفِي لي بِهِ

ملامِحاً جريئةً أنا الصغيرةُ الشقيةُ التي

بينَ حروفِكَ اختَفَتْ كي تَعبَثَنَّ بالمشاعرِ المجنونةِ التي

بها عشقتَها أنا هديرُ بحرٍ هائجٍ

لا أستكينُُ لحظةً

لمَوجِ عشقٍ هادرٍ أنا الفتاةُ العاشقةْ

بهوسٍ لأحرفِكْ في خِلسةٍ أرنُو لها

بمقلتي على خَجلْ أنا مشاعرُ امرأةْ

يُقَالُ عنها في الهوى مجنونةٌ أنا التي تَسرِقُ من حروفِكَ الهيامَ والجنونْ أنا بطبعي دائماً خجولةٌ

أرنُو إليكَ في خجلْ Advertisements عينايَ قد تَأمَّلَتْ

في كلَّ شئٍ فيكَ خلسةً كأنها تقولُ لي:

إلى متى …

إلى متى يطولُ هذا الانتظارْ؟ فأستكينُ بُرهَةً

بقلبي المشتاقِ والحزينْ

لمُنتهى الحنينْ أنا انفعالُ الحبِّ

أنتَ وَازِعُ الضميرْ العشقُ ثُمَّ العاشقُ المجنونُ أيضاَ

إنَّها أنا

لأنكَ المعشوقُ أنتْ أمواجُ عشقي العاتيةْ

تثورُ في جوانحي

بلا مدىً مُحَدَّدٍ لأنني وفي جنونٍ أعشقُكْ

وللهوى حكايةٌ وقصةٌ لا أستطيعُ سَردَها

أهربُ من حروفِها

بوجهِ طفلٍ هاربٍ

فهلْ عرفتَ من أنا؟ أنا هواكَ الثائرُ

في الحبِّ لا أستسلمُ

مهما تجاهلتَ الهوى وفي سكونٍ مُطبِقٍ

سأستمرُّ في هواكَ مُبحِرَاً في عالمي

وأنتَ بالطبعِ معي أشدو لأجلِ حُبِّنَا

بكلِّ ألحانِ الهَوَى

أهمسُ في أذنيكَ كَمْ

أهواكَ في جنونْ! ورغمَ عشقي لا أبوحْ

فهلْ عرفتَ من أنا؟ أنا الفتاةُ الغامضةْ

أقولُ مالا أفعلُ

وفي جنونٍ أعشقُكْ

وفي جنونٍ أعشقُكْ سلمى النجار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هلْ تدري مَنْ أنا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.