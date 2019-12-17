شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميزات جديدة تفاجئ مستخدمي «واتسآب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن ثلاث ميزات جديدة في تطبيق “واتس آب” ستجعله أكثر سهولة في الاستخدام.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الميزات الجديدة تتضمن “التذكيرات وانتظار المكالمات ودعوات الدردشة الجماعية”.

1- التذكيرات

في الأسبوع الماضي، أعلن أني.دو، وهو تطبيق تذكير شائع عن شراكة مع واتس أب للسماح للمستخدمين بإنشاء وتلقي تذكيرات داخل منصة الرسائل، ويجب ربط التطبيقين حتى تعمل هذه الميزة.

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ويمكن للمستخدم إنشاء تذكيرات لمهام معينة، وعندما يحين موعدها، يقوم تطبيق أني.دو بإرسال رسالة نصية عبر تطبيق واتس أب لتذكير المستخدم بها، ويحتاج المستخدم إلى الاشتراك بقيمة 5.99 دولار للاشتراك في هذه الميزة.

2- انتظار المكالمات

يسمح هذا التحديث بإعلام هواتف آيفون وآندرويد إذا كان شخص ما يحاول الاتصال بهم أثناء إجراء مكالمات على الهاتف مع شخص آخر، ويمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة أو إنهاء المكالمة الحالية والرد على المكالمة الحديثة.

3- دعوات المحادثات الجماعية

يمكن لمستخدمي واتس أب الآن تحديد من يمكنه إضافتهم إلى محادثات المجموعة – الأمر الذي سيساعد على تجنب إضافة المستخدم إلى مجموعات غير مرغوب فيها وتلقي العديد من الإشعارات منها.

ويمكن لأي شخص غير قادر على إضافتك على الفور إلى دردشة جماعية، أن يرسل لك دعوة إلى دردشة جماعية يمكن قبولها أو رفضها.