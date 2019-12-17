هذا الموضوع الإنستقرام يستخدم تقنية الذكاء الإصطناعي لتنبيه المستخدمين للتعليقات المسيئة ظهر على التقنية بلا حدود.
يجلب مطوري الإنستقرام ميزة جديدة للشبكة الإجتماعية تدعم حماية المستخدمين من التعليقات العدائية أو المسيئة، وذلك عن طريق تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على رصد مثل هذه التعليقات وتنبيه المستخدمين.
في إطار جهود الفيس بوك لدعم حماية المستخدمين في الخدمات الخاصة بالشركة، أضيفت ميزة جديدة لتطبيق الإنستقرام ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لمكافحة التنمر على الشبكة الإجتماعية.
وقد بدأت الشبكة الإجتماعية خلال الفترة الماضية في مكافحة المنشورات المسيئة والعدائية في الإنستقرام، واليوم تمتد جهود الشبكة الإجتماعية في مكافحة التنمر إلى التعليقات أيضاً، حيث تعمل الميزة الجديدة على رصد التعليقات المسيئة أو العدائية في المنشورات الجديدة لتنبيه المستخدمين.
ومن المقرر أن تعمل هذه الميزة على تنبيه المتنمرين على الشبكة الإجتماعية عند إدراك نشر تعليقات تحتوي على محتوى مسيء، لتدعم إلتزام المستخدم بالتعليقات التي لا تخرج عن قواعد الشبكة الإجتماعية، أيضاً يمكن للمستخدمين تجاهل التحذير في حالة ظهوره عن طريق الخطأ في التعليقات التقليدية.
يذكر أن الإنستقرام يوفر إشعار التعليقات المسيئة في مناطق محددة في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تنتشر هذه الميزة في مناطق أخرى لاحقاً.
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هذا الموضوع الإنستقرام يستخدم تقنية الذكاء الإصطناعي لتنبيه المستخدمين للتعليقات المسيئة ظهر على التقنية بلا حدود.
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