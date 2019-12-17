أفاد مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية صدت هجوما لتنظيم «داعش» الإرهابي على سيطرة العبايجي في منطقة ١٤ رمضان بأطراف العاصمة بغداد.
أضاف المصدر، وفقا لقناة «السومرية نيوز» الفضائية، مساء الاثنين، أن «الهجوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم عناصر أمنية».
وأشار المصدر الأمني إلى أن الهجوم استهدف كرفان للتصاريح الأمنية ضمن سيطرة العبايجي في منطقة ١٤ رمضان.
في سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي إن «عناصر في تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما جنوب الموصل»، مبينا أن «اللواء ٤٤ بالحشد الشعبي صد ذلك الهجوم».
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يصد هجومًا لـ«داعش» على أطراف بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.