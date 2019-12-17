الأمن العراقي يصد هجومًا لـ«داعش» على أطراف بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية صدت هجوما لتنظيم «داعش» الإرهابي على سيطرة العبايجي في منطقة ١٤ رمضان بأطراف العاصمة بغداد.

أضاف المصدر، وفقا لقناة «السومرية نيوز» الفضائية، مساء الاثنين، أن «الهجوم أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم عناصر أمنية».

وأشار المصدر الأمني إلى أن الهجوم استهدف كرفان للتصاريح الأمنية ضمن سيطرة العبايجي في منطقة ١٤ رمضان.

في سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي إن «عناصر في تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما جنوب الموصل»، مبينا أن «اللواء ٤٤ ب‍الحشد الشعبي صد ذلك الهجوم».