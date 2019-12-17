أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، حقيقة الفيديو حول زيارة أحد الإسرائيليين الكويت ونشر فيديو له من أمام "أبراج الكويت".
وقال الجار الله في تصريحات صحفية: "إذا دخل هذا الشخص الكويت فبالتأكيد لم يدخل وفق جوازه الإسرائيلي بل دخل بجواز سفر لأحد الجنسيات التي يسمح بدخولها الكويت"، مؤكدا أن الجهات المعنية تحقق في هذا الموضوع.
وأضاف: "الجميع يعلم أن موقف الكويت واضح في قضية التطبيع مع إسرائيل، وموقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية".
وكان موقع إسرائيل بالعربية نشر عبر موقعه فى "تويتر"، مقطع فيديو قال إنه لإسرائيلي أثناء زيارته الكويت، إذ ظهرت فيه أبراج الكويت، بالإضافة إلى عدد من "أدواته الدينية اللازمة للصلاة".
المصدر: قبس
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت رسميا توضح حقيقة نشر إسرائيلي فيديو من أمام الأبراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.