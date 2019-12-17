دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية القائمة الكاملة لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.. بينهم 3 وزيرات

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وضمت الحكومة 14 وزيرًا بينهم 3 سيدات.

توجهت الحكومة الجديدة، إلى قصر «السيف» لعقد أول اجتماع لها، عقب أداء اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد.

ووفق المرسوم الأميري، شملت القائمة تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبًا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرًا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبًا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرًا للداخلية.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، أن التشكيل تضمن أيضًا كلًا من: خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرًا للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر الجبري وزيرًا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرًا للصحة، والمستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزيرًا للعدل وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

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وتعيين الدكتور خالد علي الفاضل وزيرًا للنفط وزيرًا للكهرباء والماء، ومريم العقيل السيد هاشم العقيل وزيرًا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية.

وتعيين الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرًا للأشغال العامة وزير دولة لشؤون الإسكان، والدكتور سعود هلال الحربي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، والدكتورة غدير محمد محمود أسيري وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

وتعيين مبارك سالم مبارك الحريض وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية

يذكر أن رئيس الوزراء الجديد، كان يشغل في الحكومة المستقيلة منصب وزير الخارجية.