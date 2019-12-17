إدخال رفعت الأسد للعناية المركزة في باريس

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رفعت الأسد كان أحد أركان النظام في عهد حافظ الأسد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سوار الأسد، نجل رفعت الأسد، قوله، إن والده يرقد "في العناية المركزة منذ مساء الاثنين".

وأوضح أن والده يعاني من نزيف معوي "وليس في حالة جيدة"، وأضاف: "يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة".

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وفي بداية محاكمته في التاسع من ديسمبر، اعتذر عن طريق محاميه، عن الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة أن "أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توترا".

وطلبت النيابة الوطنية المالية مساء الاثنين حكما بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات، وفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو عليه، ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق، وهي منزلان كبيران ونحو 40 شقة في باريس وقصر.

ورفعت الأسد متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016.