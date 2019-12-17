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الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار جنوبى العاصمة "طرابلس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش الليبى، من السيطرة على طريق المطار الذى يمتد من  "كوبرى المطار " إلى طريق "مفترق الإصفاح " حتى "النقلية " جنوبى العاصمة "طرابلس" .

 

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع لقوات الجيش الوطنى الليبى، شن ثلاث غارات جوية فى وقت سابق، اليوم الثلاثاء، استهدفت "مليشيا طرابلس" فى منطقة "عين زارة" جنوبى العاصمة، فيما أعلن الجيش الوطنى فجر اليوم ، تدمير رتل عسكرى تابع لمليشيا "الوفاق" كان متجها من مدينة مصراتة إلى طرابلس .

 

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