شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونسكو" تحتفل غداً باليوم العالمى للغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العاصمة الفرنسية باريس، غدًا الاربعاء، الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية الذى يقام تحت عنوان " اللغة العربية والذكاء الاصطناعى "، بدعمٍ من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية بالتعاون مع المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، أن المشاركة والرعاية فى احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" باليوم العالمى للغة العربية يأتى فى إطار استمرار إسهامات المؤسسة فى دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها فى البناء الثقافى واللغوى للأمم بما يسهم فى تعزيز التقارب الإنسانى بين الشعوب.

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وسيناقش المشاركون تأثير الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها، وحوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي .

وتشتمل الاحتفالية عدة فعاليات منها إطلاق التقرير الإقليمي تحت عنوان "بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية: اللغة العربية بوابة للمعرفة".

وستنظم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية على هامش الاحتفالية الملتقى الأول لرؤساء أقسام تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في أوروبا، بدعم من برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية فى اليونسكو الذي يهدف إلى التعريف بالمؤسسات اللغوية العربية الأوروبية، وربط المؤسسات اللغوية العربية في أوروبا ببعضها وربطها بالمؤسسات اللغوية في العالم العربي، إضافة إلى تقييم المنتج اللغوي في أوروبا واستعراض أوجه القصور والحاجات، ومواطن القوة والإنجازات، وبناء أفكار لمشروعات مشتركة ممكنة.