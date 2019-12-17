شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: رحلات الخطوط الجوية بالدوحة خاوية من الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن صور مسربة من داخل طائرة الخطوط الجوية القطرية خلال رحلة من لندن إلى الدوحة كشفت عن مدى الخسائر المتلاحقة التى تصيب الشركة على مدار السنوات الثلاث الماضية إثر تطبيق السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على الدوحة إثر تدخلها فى الشؤون الداخلية للدول العربية ودعم الإرهاب وتمويل الميليشيات المسلحة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن مسافر "نيبالى " مقيم فى لندن شرح تفاصيل رحلته من لندن إلى الدوحة على متن الخطوط القطرية عبر نشر صورة وطائرة الخطوط الجوية القطرية فارغة بالكامل، مشيرا إلى أن الرحلة فارغة تمامًا وتساءل لماذا لا يتم دمج رحلات الطيران، وتساءل المسافر النيبالى: كم هو عدد الطائرات الفارغة تقريبًا التى تطير فى السماء والتابعة للخطوط القطرية.

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وأوضح موقع قطريليكس، أن الخطوط الجوية القطرية تعرض لخسائر بلغت 639 مليون دولار فى السنة المالية الماضية المنتهية فى مارس من العام الجارى، حيث تسببت المقاطعة العربية للدوحة فى تعطل عشرات خطوط الطيران القطرية فى الأجواء السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية الأمر الذى دفعها للبحث عن خطوط بديلة وإلغاء أخرى.

واستطرد: رغم إطلاق شركة الطيران 11 وجهة جديدة خلال السنة المالية 2019، وإضافة ما مجموعه 31 وجهة جديدة ولكن كل ذلك لم يفلح فى خروج الشركة من دوامة الخسائر التى تلاحقها. وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن شركة الخطوط الجوية القطرية باتت تجد صعوبات متنامية فى المحافظة على معدلات إشغال مقبولة على متن طائراتها، الأمر الذى يضطرها إلى إلغاء عشرات الرحلات، بعد قطيعة 4 دول عربية ومنعها من استخدام مجالاتها الجوية.