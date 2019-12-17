شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤكد أهمية العمل الإسلامى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين، اليوم الثلاثاء، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة، أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.