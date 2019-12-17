شكرا لقرائتكم خبر عن اشتيه: 76 مليون يورو دعم ألماني لمشاريع حيوية بالضفة الغربية وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء إن ألمانيا قدمت 76 مليون يورو لدعم مشاريع حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف اشتية في بيان صحفي صادر عن مكتبه "ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، يستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، ولاستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس".

ووجه اشتيه الشكر إلى ألمانيا على "هذا الدعم السخي والهام في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، ولما تقدمه لنا أيضا في الاتحاد الأوروبي وفي الأونروا" في إشارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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وقال "ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال".

ونقل البيان عن ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجس قوله "نحن شركاء أقوياء معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقعنا عليه اليوم على أرض الواقع لتلبية مختلف الاحتياجات".

وتعتمد السلطة الفلسطينية على المساعدات المالية من الدول العربية والأجنبية ومانحين دوليين لسد العجز في موازنتها السنوية.