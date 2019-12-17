شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية السودانية تلتقى المدير الإقليمى لليونسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء بنت محمد بن عبدالله، اليوم، المدير الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، الذى يزور الخرطوم حالياً. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء التطرق إلى ضرورة تكوين آلية تعاون مشتركة لليونيسيف مع وزارات التعليم والصحة والعمل والضمان الاجتماعي بُغية خلق بيئة مثالية لأطفال السودان.

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