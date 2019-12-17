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الحريرى يستعرض معوقات الاستشارات النيابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الصعوبات التى تعترض الاستشارات النيابية وتداعياتها على فرص معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفى بالنائب السابق سليمان فرنجية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وأوضح الرئيس الحريري خلال الاتصال أن "كلامه بالأمس عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن عملية تسمية الرئيس المكلف لم يقصد منه أبدا أي إنقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة "المردة" أو أى من النواب المنضوين في كتل أخرى أو النواب المسيحيين المستقلين".

وأكد الرئيس الحريري شكره وامتنانه "لجميع النواب الذين كانوا في صدد التسمية واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد".

 

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