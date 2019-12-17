شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث الانهيار بـ«جامعة المعرفة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفرت حادثة انهيار سقف المواقف والسور بجامعة المعرفة بالدرعية عن وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص، حسبما أعلنت الجامعة.

وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض الحادث وتعاملت مع ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجة، ولا يزال البحث جارياً عن أشخاص آخرين.

وكانت الجامعة أعلنت احتجاز اثنين من موظفي الأمن إثر تعرض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي للانهيار اليوم (الثلاثاء)، مبينة أن الجهات المعنية باشرت الحادث.