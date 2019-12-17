شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 خطوات.. إطلاق خدمة مبايعة المركبات إلكترونياً عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الداخلية، ضمن خدمات قطاعاتها التي دشنها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أمس (الإثنين)، خدمة إتمام مبايعة المركبات عبر “أبشر”، التي تتيح للأفراد إتمام المبايعة إلكترونياً بعد معاينة المشتري للمركبة والتراضي على المبايعة.

وللاستفادة من الخدمة وإتمام المبايعة يجب تنفيذ عدة خطوات وهى على النحو التالي:-

-إدخال البائع لبيانات طلب المبايعة وتحديده هوية المشتري وثمن المركبة عبر “أبشر”.

– قبول أو رفض المشتري لطلب المبايعة: في حال لم يؤكد المشتري قبوله المبايعة تلغى المبايعة بعد مرور ساعة على تقديم الطلب، وفي حال قبوله يلزمه إدخال رقم حسابه البنكي.

– تحويل المشتري ثمن المركبة على الحساب الوسيط الخاص بالخدمة الإلكترونية خلال 72 ساعة، وفي حال عدم الإيداع خلال هذه المدة تلغى المبايعة تلقائياً.

– تسليم واستلام المركبة: تؤكد عملية تسليم المركبة للمشتري عبر إدخال رمز التحقق خلال 24 ساعة، وإلا ستلغى عملية المبايعة تلقائياً، وفي حال الاستلام بنجاح تنقل ملكية المركبة للمشتري ويُحول ثمن المركبة للبائع خلال 5 أيام.

– في حال إلغاء المبايعة يبلغ الطرفان بذلك عبر رسائل نصية.

أما قيود استخدام الخدمة فتتمثل في:

Advertisements

– أن يكون طرفا المبايعة سعوديين.

– ألا يقل ثمن المركبة عن 10 آلاف ريال وألا يزيد على 80 ألف ريال.

– أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، أو مفقودة، أو مطلوبة، أو محجوزة.

– أن تكون المركبة من نوع “خصوصي” أو نقل “خاص” فقط.

– أن تكون رخصة السير للمركبة سارية المفعول.

– توفر الفحص الدوري ساري المفعول للمركبة.

– توفير تأمين ساري للمركبة.

– سداد الرسوم الحكومية وقدرها 150 ريالا سعوديا عبر “أبشر”.

– عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.

يذكر أن خدمة المبايعة تقدم إلكترونيا مقابل رسوم وقدرها 200 ريال، يجب أن يدفعها المشتري، وتضاف إلى قيمة المركبة، وتسترد في حال إلغاء المبايعة.