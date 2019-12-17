شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يحذر شركات التأمين من ارتكاب هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين، يعد إجراء مخالفاً للنظام.

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وأشار الضمان الصحي، في تعميم، إلى أنه رصد عددًا من التجاوزات خلال الزيارات الميدانية لأطراف العلاقة التأمينية، وكذلك الشكاوى الواردة للمجلس بقيام بعض مقدمي الخدمات بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدا لحين ورود موافقة شركة التأمين.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن هذا الإجراء مخالف للائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وعلى مقدمي الخدمة الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم حسب اللائحة التنفيذية والتعاميم والقرارات الصادرة منه.

وتابعت أنه سوف تتم متابعة الالتزام بالتعميم، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال عدم التقيد بذلك.