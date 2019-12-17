الرئيس اللبناني يؤكد رفض أي تعدٍ على المياه الإقليمية لبلاده

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني ميشال عون

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، واستعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية.

ووفقا للرئاسة اللبنانية، فقد دعا عون قائد اليونيفيل للتحقيق في أسباب "خرق باخرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة سبع ساعات".

وأكد عون أن "لبنان يرفض أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية"، معتبرا أن "الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها".

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وشدد عون خلال اللقاء على أن "لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق".

وتطرق البحث إلى نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية اللبنانية - الدولية - الإسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر القيادة الدولية في الناقورة، والتي عقدت بالأمس اجتماعها الأخير للعام الحالي.