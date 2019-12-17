السعودية تمنح تراخيص جديدة في الصناعات العسكرية









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: منحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 3 شركات جديدة تراخيص الصناعات العسكرية، ليصبح بذلك عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة ثماني شركات يبلغ حجم استثماراتها أكثر من ثلاثة مليارات ريال.

وأعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" أن تسليم المجموعة الثانية من تصاريح التصنيع العسكري يأتي في إطار خطة الهيئة الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري للمملكة ودعمها للمصنّعين المحلّيين. والشركات الثلاث هي: (شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية)،

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وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحلّيين، مشيرا إلى أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية والتي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية، والتي تشمل الطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

وأوضح أن الهيئة ماضية في خططها الهادفة إلى تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية، حيث ستواصل العمل على تقديم المحفزات للمصنّعين المحلّيين، وإصدار تراخيص الصناعات العسكرية، وذلك للوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، كما ستضاعف الهيئة جهودها من أجل تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار آلية إصدار التراخيص التي طوّرتها الهيئة، حيث أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

