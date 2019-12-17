العاهل الأردني يوعز بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوعز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للحكومة الأردنية، بدمج قوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن مديرية الأمن العام. وبعد قرار هيكلة القوات المسلحة الاردنية، يأتي الدور اليوم على الأجهزة الأمنية، ذات التماس المباشر مع المواطنين، بعد صدور قرار ملكي بدمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن جهاز الأمن العام، وذلك لزيادة التنسيق بين أركان المنظومة الأمنية، ووضعها تحت راية الأمن الوطني، بدل أن تكون كل إدارة مستقلة بذاتها، مما كان يعيق العمل الجماعي، ويزيد من الأعباء المالية. شاهد: عمان وبغداد.. انخفاض عدد الرحلات البرية مقدم من Sky News Arabia انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي رواية النخلة والجيران تطرح قضية التاريخ الراكد للأمة رواية النخلة والجيران، تحتل موقعا رياديا، بين الروايات العراقية والعربية. وتعد الرواية شهادة من مؤلف، عاش مأساة الوعي في بلده، وحمل هموم مواطنيه، إلى المنفى الطويل، حتى وفاته. سكاي نيوز عربية

استمرار موجة اغتيالات الناشطين العراقيين تستمر موجة الاغتيالات في صفوف الناشطين العراقيين، فمن لم يسقط في ساحات الاحتجاجات، ينال رصاصة غادرة تحت جنح الليل، على يد مسلحين مجهولين. سكاي نيوز عربية

مواجهات أمام مجلس النواب عشية الاستشارات النيابية اندلعت مواجهات، الأحد، بين متظاهرين لبنانيين وقوى الأمن، عند أحد مداخل البرلمان وسط العاصمة بيروت، وذلك عشية الاستشارات النيابية التي من المفترض أن يتم خلالها اختيار رئيس جديد للحكومة. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO عمان وبغداد.. انخفاض عدد الرحلات البرية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة ووفق محللين فإن القرار يشكل إعادة هيكلة للمنظومة الأمنية، ويساعد على تقليل النفقات ورفع حرفية الأجهزة الأمنية. الحكومة الاردنية من جانبها بدأت على الفور بإجراءات دمج الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وقالت إنها خطوة تتطلب إعادة النظر في تشريعات وقوانين، وهو أمر مطروح على مجلس الوزراء.

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