شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة هليكوبتر.. الوليد بن طلال فى رحلة ترفيهية مع الأميرات الخمس والان مع تفاصيل الخبر
ونشر الوليد بن طلال، فيديو، يظهر فيه مع حفيداته، عبر حسابه على موقع "تويتر"، معلقا :"ويك إند مع الأميرات الخمس سارا، وجنى، ومايا، ودلال، ونورا، والزميلات والزملاء بالبر".
ويظهر الملياردير السعودي في بداية الفيديو وهو يستقل مروحية ليتجه إلى منطقة صحراوية، يبدأ فيها المشاركة في أنشطة ترفيهية تشمل تدريب الأميرات الخمس، على استخدام بندقية صيد.
يظهر في الفيديو، خيمة تم إنشاؤها لهذا الغرض، إضافة إلى وجود تجمعات من الإبل والخيل وبعض الطيور، إضافة إلى مشاركته فى الصلاة ليلا وإقامة حفل شواء بعد ذلك.
ويرصد الفيديو، أيضا مشاركة الأميرات الخمس، في رحلات سفاري، رافقت الوليد بن طلال، إضافة إلى قيامهن باللهو باستخدام بعض الألعاب الترفيهية.
يظهر في الفيديو، خيمة تم إنشاؤها لهذا الغرض، إضافة إلى وجود تجمعات من الإبل والخيل وبعض الطيور، إضافة إلى مشاركته فى الصلاة ليلا وإقامة حفل شواء بعد ذلك.
ويرصد الفيديو، أيضا مشاركة الأميرات الخمس، في رحلات سفاري، رافقت الوليد بن طلال، إضافة إلى قيامهن باللهو باستخدام بعض الألعاب الترفيهية.
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