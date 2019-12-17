مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انهيار سور خارجى وسقف بجامعة سعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة العين الإخبارية الإماراتية فى خبر عاجل لها على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انهيار سور خارجى وسقف بجامعة شمالى العاصمة السعودية الرياض.

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