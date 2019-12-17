شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: مؤتمر قمة إسلامية بدون السعودية مؤتمر بلا قمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن مؤتمر قمة إسلامية بدون وجود المملكة العربية السعودية، هو مؤتمر بلا قمة. وقال ضاحى عبر تويتر: "مؤتمر قمة اسلامية بدون السعودية مؤتمر بلا قمة". Advertisements

ضاحى خلفان تميم وكان رئيس الوزراء الماليزى، مهاتير محمد، قد أعلن أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة تضم خمس دول. وتضم القمة المصغرة ماليزيا وقطر وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وتبدأ أول اجتماعاتها يوم 19 ديسمبر المقبل، فى ظل غياب دول فاعلة مؤثرة من المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضاحى خلفان: مؤتمر قمة إسلامية بدون السعودية مؤتمر بلا قمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.